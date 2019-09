MASSÉ, Suzanne



À Montréal, le samedi 31 août 2019 est décédée, à l'âge de 69 ans, Suzanne Massé, épouse de feu Gérard Lemire.Elle laisse dans le deuil son amoureux Claude Paré, ses enfants Isabelle (Robert) et Martin, ses petits-enfants Liam et Anaïs Poulson, son frère Pierre, ses beaux-frères, belles-soeurs, sa filleule, ses neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 8 septembre 2019 de 10h à 12h et de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire peut être fait à la Fondation Enfants de Bolivie.