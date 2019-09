MACLEOD PAQUETTE, Jake



Accidentellement, à Mirabel, le 22 août 2019, est décédé à l'âge de 18 ans, Jake Macleod Paquette. Fils de Charles Paquette et de Maury Boardman.Il laisse également dans le deuil ses soeurs Sydney, Madison et Shelby, ses grands-parents Réal et Ghyslaine Paquette, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 7 septembre 2019 à 14h en l'église de St-Hermas, 4291, chemin Lalande, Mirabel, Qc. La famille sera présente à compter de 13h à l'église afin de recevoir vos condoléances.395 RUE GRÂCE, LACHUTE (QC) J8H 1M3www.salonrolandmenard.com