ROBITAILLE, Claude



Paisiblement entouré de l'amour des siens, le 23 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé à son domicile de St-Norbert, M. Claude Robitaille, époux de feu Mme Madeleine Roberge Robitaille.M. Robitaille laisse dans le deuil ses enfants: Pierre conjoint de Sylvie Gadoury, Luc conjoint de Stacia Rae et Caroline conjointe de Tim Murphy, ainsi que ses 8 petits-enfants.Il laisse également dans le deuil son amie de coeur Francine Boulanger; sa soeur Alyette épouse de Robert Crevier, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 septembre 2019, jour de la cérémonie, à compter de 10h, auVICTORIAVILLE819-752-5131Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée ce même samedi 7 septembre, à 15h, en la Chapelle Marcoux & Dion du complexe funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CLSC Suzor-Coté. Les formulaires seront disponibles sur place ou sur notre site Internet:www.gregoiredesrochers.com