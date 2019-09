Il construit son VTT de 4000 livres dans son garage

Un homme de l’Estrie a passé les quatre dernières années de sa vie à travailler sur un véhicule tout-terrain industriel d’un peu plus de 4000 livres dont le chargement arrière peut s’enlever.

« C’est le seul véhicule amphibie sur le marché dont la boîte arrière se détache. Étant donné que la boîte s’enlève, on peut transporter plus de matériaux à l’arrière et le conducteur n’est pas limité par un espace restreint », explique Claude Beaudoin, président d’Atac-V, en regardant fièrement le véhicule amphibie qu’il a construit dans son garage et qu’il a appelé « Patrol ».

Il estime avoir dépensé près de 250 000 $ pour la construction de ce véhicule qui servira, entre autres, à la maintenance des lignes électriques, à l’exploration minière et aux premiers répondants.

Alex Drouin

L’homme de 47 ans reconnaît qu’il a parfois eu des moments de découragement lors de la construction de l’immense véhicule et qu’il a eu recours à une vingtaine de personnes spécialisées dans différents domaines pour arriver à le terminer.