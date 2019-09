Je sors, je reste

Coup de cœur :

Festival

OUMF!

Photo courtoisie

À partir de ce soir et jusqu’à samedi, le festival OUMF! prendra possession de la rue Saint-Denis alors que plusieurs artistes et groupes de talent seront présents pour marquer la rentrée scolaire. Parmi les artistes qui animeront la soirée de jeudi, on peut notamment compter sur Claudia Bouvette, Vendou, le groupe Of Course, L’amalgame et O.G.B. Plusieurs activités seront également organisées tout au long de cette 9e édition, entièrement gratuite pour l’ensemble des festivaliers.

À partir de ce soir à 16h sur la rue Saint-Denis dans le Quartier des Spectacles

Je sors :

Spectacle

Chandail de Loup

Photo courtoisie

Présentant des chansons jouant sur des sonorités folk et trad, le duo Chandail de Loup lancera ce soir son tout premier album intitulé Sul bord, offrant pour l’occasion un concert à la salle Claude-Léveillée. Finaliste lors du concours Ma Première Place des Arts en 2018, le duo propose ici un nouvel opus coloré et bien québécois.

Ce soir à 20h à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Théâtre

Héritage

Photo courtoisie

Mise en scène par Mike Payette et mettant en vedette Frédéric Pierre, la pièce Héritage présentée jusqu’au 5 octobre au Théâtre Jean-Duceppe dresse le portrait d’une famille afro-américaine des années ‘50, vivant dans un tout petit appartement d’un quartier pauvre de Chicago. L’héritage du patriarche, qui est sur le point d’arrivée dans la famille, bouleverse leur vie, dans l’avenir qu’il ouvre comme dans les disputes qu’il créé.

Ce soir à 20h au Théâtre Jean-Duceppe, 175 rue Sainte-Catherine

Événement

Foire commerciale

Photo courtoisie

La Promenade Masson tiendra à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’à dimanche sa foire commerciale de la rentrée. En parallèle aux nombreuses aubaines proposées par les marchands de la Promenade, plusieurs activités seront organisées tout au long de la fin de semaine. L’artiste Gab Padilla proposera notamment ce soir, à partir de 17h, un concert qui s’inspire des styles musicaux de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Bob Marley et de James Brown.

À partir d’aujourd’hui sur la rue Masson, entre la 1ère et la 12e avenue

Soirée

PY1 – Candy World

Photo courtoisie

Présentées pour une des dernières fois de la saison, les soirées thématiques PY1 auront lieu jusqu’à la mi-septembre à la pyramide spécialement montée pour l’occasion du Vieux Port de Montréal. C’est la soirée Candy world qui aura lieu aujourd’hui à 17h à travers laquelle les DJ Lady Kam, St-Denis, Steve Aries & Alain Vinet et Remoz animeront la soirée.

Ce soir à 17h au 360 rue de la Commune, dans le Vieux Port de Montréal

Cinéma

Brittany Runs A Marathon

Photo courtoisie

Écrit et réalisé par Paul Downs Colaizzo, le Film Brittany Runs A Marathon, inspiré d’une histoire vraie, dresse le portrait de Brittany Forgler, une New-Yorkaise bien dynamique et sympathique qui réalise, alors qu’elle a 27 ans, que ses nombreuses soirées bien arrosées commencent à avoir des répercussions sur sa santé. Elle décide alors de se mettre à la course, un sport qui réussira, pour le meilleur comme pour le pire, à donner un sens à sa vie.

Ce soir à 19h15 au Cinéma Banque Scotia Montréal, 977 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste :

EP

RSVP

Photo courtoisie

Le groupe québécois RSVP lance son tout premier EP en carrière, un EP éponyme, sur lequel il propose cinq pistes à travers lesquelles les sonorités des années ‘80 rejoignent habilement les mélodies plus pop d’aujourd’hui.

Disponible depuis le 30 août

Livre

Fais ta guerre, fais ta joie

Photo courtoisie

À travers le livre Fais ta guerre, fais ta joie, l’auteur et homme de théâtre Robert Lalonde puise dans ses souvenirs d’enfance et propose un véritable hommage à l’art et aux créateurs qui font tout pour apporter un peu plus de beauté au monde.

En librairie depuis le 4 septembre

Télé

Tennis

Photo courtoisie

L’américaine Serena Williams affrontera ce soir la cinquième tête de série, l’ukrainienne Elina Svitolina lors des demi-finales d’un des plus prestigieux tournois de tennis au monde, le Us Open, à New-York.

Ce soir à 19h sur les ondes de RDS