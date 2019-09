La plus belle ère du tennis

Les milléniaux ne peuvent pas en être parfaitement conscients, mais ils sont privilégiés. Ils ont grandi en vivant la plus belle ère de l’histoire du tennis masculin.

Dans d’autres sports, nos calinours peuvent pleurer les beaux jours de Rocket Richard, de Jean Béliveau, de Guy Lafleur ou de Patrick Roy. Ils peuvent déplorer de n’avoir jamais vu Ellis Valentine, Gary Carter et tous les autres Zamours des belles années des Expos.

Mais pour le tennis, ils sont gâtés comme des petits lapins nourris au trèfle. Jamais dans le passé n’avons-nous pu suivre les exploits de quatre géants, en même temps, régnant en majestés sur leur sport.

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray, à un degré moindre, dominent le tennis mondial depuis plus de 10 ans. C’est extraordinaire.

Pour vous donner une idée, entre le Roland-Garros de mai 2005 et le US Open de septembre 2013, les quatre Grands ont remporté 35 des 36 tournois du Grand Chelem. L’exception étant Juan Martin del Potro à New York en 2009.

C’est invraisemblable, c’est fou.

LE COUP DE NADAL

Et ils ne veulent pas lâcher même si les blessures ont forcé Andy Murray à prendre de longues périodes de guérison. Les Quatre Grands devenus les Trois Grands continuent de se défoncer sur les courts, même s’ils ne peuvent plus tout rafler comme dans leurs plus grandes années.

Qu’on aime ou pas, Djokovic, Nadal et Federer occupaient les trois premières positions en se présentant à New York. Ils vieillissent, mais ils continuent à se battre comme des tigres. Ou des lions, c’est selon.

Lundi soir, Rafael Nadal a donné une formidable leçon de détermination et de hargne dans son match contre le champion du US Open en 2014, le Croate Marin Cilic.

Vous avez sans doute vu et revu les plus beaux coups de Nadal lors des reprises à la télé. Mais quand Nadal a foncé sur une cinquantaine de pieds comme un taureau contre un toréador pour cueillir un amorti « gagnant » de Cilic et pousser la balle dans le coin du terrain en contournant le poteau du filet, c’était à couper le souffle.

C’était un jeu qu’un jeune loup de 20 ans n’essaie souvent pas parce qu’il démarre trop loin de la balle. Mais Nadal a réussi. Et c’est pour ça que lui, comme le Joker et Federer, continuent à torcher leurs prétendants. Parce qu’ils ont le feu sacré qui brûle au plus profond d’eux. Il faut essayer tous les coups, tout le temps.

Ce sont des Grands. Des vrais.

BORG ET McENROE

Le tennis a connu de grands règnes. Des rivalités surhumaines. Je ne remonte même pas à Rod Laver et Ken Rosewall parce qu’ils ont été les pionniers du tennis professionnel. Mais les deux grands qui ont propulsé le tennis dans le cœur et la tête des fans partout dans le monde sont Bjorn Borg et John McEnroe. Un était discipliné et maîtrisait ses émotions en démolissant ses adversaires avec sa régularité et son coup droit, l’autre était une bombe ambulante toujours prête à exploser.

Mais le troisième larron, Jimmy Connors, avait déjà passé ses plus belles années et Ivan Lendl n’était pas encore prêt à prendre sa place. Jamais les quatre joueurs n’ont dominé en même temps et pendant plus d’une décennie le monde du tennis.

Puis, j’ai couvert Boris Becker et Stefan Edberg ainsi que Mats Wilander. Mais s’ils étaient de grands joueurs, ils n’étaient pas les Nadal et les Federer de leur époque.

Vous avez connu Pete Sampras et Andre Agassi. S’ils furent excellents, jamais ils n’auront eu l’aura de Nadal, Federer et Djokovic. Sampras était un beau volleyeur, Agassi un grand

« retourneur ». Mais comment comparer les 15 ans de Federer et de Nadal avec les années Sampras et Agassi ?

LA RELÈVE EST PRÊTE

Ce qui est fabuleux, c’est que quatre ou cinq loups dans la jeune vingtaine sont en train de se faire les dents. C’est la loi de la nature, tôt ou tard, ils vont se partager les carcasses des Quatre Grands.

Et dans la meute des jeunes, si tout se passe bien, on retrouvera Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.