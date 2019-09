La réforme du scrutin inquiète un élu péquiste

Du côté du Mouvement Démocratie Nouvelle, le directeur général reconnaît que de plus grandes circonscriptions seront plus difficiles à couvrir. « Ce qu’on a vu en Nouvelle-Zélande, c’est que le budget pour les élus de circonscription a été doublé », souligne Jean-Sébastien Dufresne, permettant ainsi d’embaucher plus de personnel de comté. Quant aux députés de listes, ajoute M. Dufresne, ils permettent de régler des enjeux à un niveau régional, en plus de mieux représenter le vote réel de la population.