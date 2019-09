Le défi de Marc-Antoine Dequoy

MONTRÉAL - Après avoir terrorisé les quarts-arrière adverses en 2018, le demi défensif des Carabins de l’Université de Montréal Marc-Antoine Dequoy doit faire face à une nouvelle réalité en 2019.

Après deux matchs cette saison, un constat s’impose: l’athlète de 24 ans fait définitivement partie du plan de match de ses rivaux. Contre les Stingers de Concordia et le Vert & Or de l’Université Sherbrooke, pratiquement aucune passe n’a été envoyée en direction des receveurs de passes qu’il couvrait.

Malgré tout, Dequoy a réussi deux interceptions contre les représentants de l’Estrie la semaine dernière. Il a également réussi 7,5 plaqués, ce qui lui a permis d’être nommé joueur de la semaine en défense dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Une performance qui a grandement impressionné un recruteur des Roughriders de la Saskatchewan, installé à côté de l’auteur de ses lignes, vendredi soir, au CEPSUM.

Une année importante

Dequoy dispute présentement la saison la plus importante de sa carrière universitaire, celle qui pourrait lui permettre d'être choisi par l’une des formations de la Ligue canadienne de football (LCF) lors du prochain repêchage.

Considérant ceci, le fait que les offensives adverses l’évitent dans leur plan de de match pourrait bien lui nuire dans sa quête de jouer au football professionnellement.

«Avant le début de la saison, j’y pensais, mais je ne pense pas que cela va me nuire, a affirmé Dequoy avant l’un des entraînements des siens. Les recruteurs ne regardent pas seulement les jeux que tu réalises. Ils portent une attention à ta façon de bouger et de réagir à chaque jeu. Dans une situation où tu n’es pas sollicité, ils regardent si tu prends ça "relaxe" ou si tu t’endors. Ils voient si tu prends ça à la légère ou si tu te donnes toujours à 100%.»

«Moi, j’essaie d’être à 100% tout le temps, a-t-il ajouté. Je veux montrer que je n’arrête jamais. Peu importe ce qui se passe sur terrain, je reste à mon niveau et je ne m’endors pas.»

Un record à sa portée

Un accomplissement pourrait aussi donner un coup de pouce à Dequoy. En inscrivant un touché sur l’un de ses larcins contre le Vert & Or, le produit des Nomades du Collège Montmorency s’est emparé du deuxième rang de l’histoire du RESQ pour les larcins transformés en majeur, lui qui en a maintenant quatre en carrière. S’il réussit l’exploit deux autres fois cette saison, le numéro 24 des Carabins briserait la marque établie par Kris Robertson, des Stingers.

«Je suis au courant du record, mais je ne veux pas trop me concentrer sur ça, parce que je ne veux pas que cet élément me sorte de mon match, a expliqué Dequoy. Je ne veux pas penser à juste ça. Ce serait un honneur de battre la marque, mais je ne joue vraiment pas pour ça. Je joue pour l’objectif collectif et c’est la coupe Vanier.»