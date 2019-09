Le DG des Flames garde espoir

Il y avait un absent de taille au tournoi de golf annuel des Flames de Calgary, mercredi, mais le directeur général Brad Treliving garde espoir de pouvoir s’entendre avec Matthew Tkachuk avant le début du camp d’entraînement.

Cela dit, Treliving a dû reconnaître que les négociations avec un des nombreux joueurs autonomes avec compensation toujours sans contrat dans la Ligue nationale de hockey avançaient à pas de tortue.

«Nous voulons toujours arriver à une entente. C’est notre objectif, a dit le DG, selon des propos rapportés par le quotidien "Calgary Sun". Nous voulons qu’il soit ici pour le début du camp. Toutefois, les deux parties doivent être à l’aise avec le contrat et c’est sur cela que nous travaillons en ce moment.»

«Nous sommes sûrs qu’il sera ici, a-t-il ajouté. Nous connaissons l’impact qu’il a sur notre équipe. Par contre, les entraîneurs vont diriger les joueurs qui seront ici. Je n’envisage même pas la possibilité qu’il soit absent, mais si c’est le cas, nous devrons aller de l’avant.»

Alors qu’il écoulait la dernière année de son contrat d’entrée, en 2018-2019, Tkachuk a amassé 34 buts et 43 mentions d’aide pour 77 points en 80 parties.

Le camp d’entraînement des Flames pour les vétérans se mettra en branle le 12 septembre.

Smith-Pelly et Grenier à l’essai

Les Flames ont offert un essai professionnel à quatre attaquants, dont le vétéran Devante Smith-Pelly et le Québécois Alexandre Grenier.

Les ailiers Tobias Rieder et Zac Rinaldo ont aussi eu droit à cette faveur. Conséquemment, les joueurs concernés participeront au prochain camp d’entraînement de l’équipe albertaine.

Smith-Pelly, 27 ans, a passé les deux dernières saisons au sein de l’organisation des Capitals de Washington. Celui ayant évolué avec le Canadien de Montréal en 2014-2015 et 2015-2016 a inscrit quatre buts et autant de mentions d’aide en 54 rencontres chez les «Caps» l’an dernier, après avoir gagné la coupe Stanley au printemps 2018. Il a aussi totalisé 14 points, dont six filets, en 20 sorties avec le club-école situé à Hershey.

Pour sa part, Grenier a joué 68 matchs avec le Rocket de Laval, la filiale du Tricolore, lors du plus récent calendrier régulier. Il a récolté 11 buts et 16 aides pour 27 points. L’ex-porte-couleurs des Canucks de Vancouver a enfilé l’uniforme de cette formation neuf fois en carrière.

Enfin, Rinaldo a amassé trois points en 23 affrontements avec les Predators de Nashville la saison dernière, tandis que Rieder s’est contenté de 11 aides en 67 duels chez les Oilers d’Edmonton.