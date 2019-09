Le gouvernement britannique promet «la fin de l’austérité» malgré le Brexit

Londres | Le ministre des Finances britannique a promis «la fin de l’austérité» et des dépenses dopées dans les services publics en présentant ses priorités budgétaires au Parlement, au moment oùse profilent des élections anticipées en pleine crise du Brexit.

«Nous pouvons désormais nous permettre de tourner la page de l’austérité» qui pèse sur la population depuis la crise financière il y a une décennie, a assuré mercredi Sajid Javid, qui tient les cordonsde la bourse du gouvernement conservateur de Boris Johnson.

Le chancelier de l’Échiquier s’est exprimé à la mi-journée à la Chambre des Communes dans une ambiance surchauffée et au milieu de plusieurs interruptions en raison d’une bruyante opposition travailliste.

Son discours sur les priorités budgétaires pour 2020-2021 intervient en pleine bataille parlementaire, à quelques heures d’un vote sur une loi visant à empêcher une sortie sans accord de l’Unioneuropéenne, telle que l’envisage Boris Johnson.

En cas de victoire de ses opposants, le premier ministre entend convoquer des élections législatives anticipées pour le 15 octobre, après avoir promulgué 5 semaines de suspension du Parlement jusqu’au14. Ce scrutin se tiendrait donc à deux semaines de la date prévue pour le Brexit, le 31 octobre.

M. Javid, dont c’était le premier grand discours, a multiplié les promesses sur un ton offensif, avec une hausse des dépenses attendues dans les services publics et les infrastructures, sans annonceraucune coupe.

«Nous pouvons nous permettre de dépenser plus parce que notre économie croît et que nos finances publiques sont solides», a-t-il dit, malgré une contraction du Produit intérieur brut (PIB) au deuxièmetrimestre et les risques de récession qui augmentent en raison des perturbations liées au Brexit.

M. Javid a annoncé une hausse de 4,1%, soit 13,8 milliards de livres (15,3 milliards d’euros), des dépenses publiques pour l’exercice budgétaire, en ciblant l’enseignement, la police et la santé.

Il entend mener en outre une «révolution des infrastructures», promettant une décision rapide sur la très coûteuse ligne de train à grande vitesse HS2 dont l’avenir n’est pas assuré et des investissementsdans la couverture internet à haut débit partout sur le territoire britannique.

«Manoeuvres électoralistes»

M. Javid a pris soin de préciser que ses grandes lignes budgétaires continueraient de respecter les engagements du pays de maintenir un déficit public sous 2% du PIB, après une nette réduction dudéficit public ces derniers temps.

L’objectif du gouvernement précédent était même de trouver un équilibre budgétaire au milieu des années 2020.

Le centre de réflexion Institute for Fiscal Studies remarque toutefois qu’en «mettant fin à l’austérité dans les services publics, le ministre des Finances risque de ne pas respecter les règles budgétaires».

Le député John McDonnell, principal artisan du programme économique travailliste, a immédiatement qualifié ces annonces «de manoeuvres électoralistes», accusant le gouvernement de «prétendre mettrefin à l’austérité alors qu’il n’en est rien».

Au contraire, les milieux d’affaires, avec la principale organisation patronale britannique, la CBI, se sont empressés de saluer le discours du ministre des Finances.

«Les entreprises vont être encouragées de constater que le gouvernement a pour ambition de résorber les inégalités régionales et de revitaliser notre système éducatif», selon Rain Newton-Smith, économisteen chef de la CBI.

Mais il prévient qu’en cas de Brexit sans accord, «les dégâts pour l’économie seront tels que cette ambition ne comptera pour rien».

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney a toutefois estimé parallèlement dans une lettre au Parlement que l’impact d’un Brexit sans accord serait «moins grave» qu’il ne le prévoyait l’andernier à cause de progrès dans les préparatifs, même si le choc sur l’économie n’en sera pas moins sévère.

Mais l’institut monétaire relève qu’un tel scénario « du pire » pourrait occasionner une contraction de 5,5% de l’économie britannique et un bond du taux de chômage à 7% contre 3,9% actuellement.