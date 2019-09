L’idiot et la mécréante

Maxime Bernier fustige Greta Thunberg en la considérant comme mentalement instable. Se comportant naïvement comme le Prince Muichkine, l’idiot de naissance du roman de Dostoïevski, le politicien assimile la jeune égérie des écologistes à une infidèle qui menace notre civilisation et notre mode de vie. Il lui reproche de vouloir nous rendre pauvres.

Le temps presse

La mécréante, aux yeux de Maxime Bernier, a toutefois raison de s’alarmer de la dégradation de la planète et des changements climatiques. Très jeune, elle est plus préoccupée de pouvoir vivre sur la planète encore longtemps que de protéger des modes de vie qui rendraient son existence éphémère.

Les rapports scientifiques sont accablants et toujours plus troublants sur les changements climatiques et la disparition de certaines espèces. S’il est vrai que la transition ne peut pas s’opérer en un seul jour, il faut cependant être conscient de la gravité de la situation et développer une économie qui ne repose pas strictement sur la consommation.

Québec éveillé

Le Québec n’a d’ailleurs pas attendu Greta pour bouger. Depuis plus de 25 ans, des milliers de jeunes se sont inscrits dans le mouvement des établissements verts Bruntland. Plus de 300 jeunes du secondaire, de partout au Québec, participaient en mai dernier au troisième sommet jeunesse sur les changements climatiques. Les jeunes du Québec seraient-ils eux aussi mentalement instables ?

Civix Québec organise un vote étudiant au primaire et au secondaire parallèlement aux campagnes électorales nationales. Sans partisanerie, l’organisme contribue à l’éducation à la démocratie chez les jeunes. Le mépris de Maxime Bernier à l’égard de la jeune Suédoise rejaillit sur tous les jeunes Québécois et cela devrait constituer un puissant incitatif pour eux à suivre plus attentivement la scène politique.

Ultimement, nous pouvons nous demander qui est vraiment instrumentalisé entre Maxime Bernier au service des industries et Greta Thunberg à la préservation de l’humanité !