Mathieu Schneider : l’expérience au service des joueurs

Bien que retraité depuis 2010, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Mathieu Schneider n’a jamais vraiment quitté la Ligue nationale de hockey (LNH). En effet, ces dernières années, il a mis son expérience au service de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), qui se réjouit de pouvoir le compter dans ses rangs.

«Je crois que parmi tous ceux qui ont joué dans la LNH, c’est probablement lui qui, maintenant, sait le plus comment fonctionne ce type d’organisation», a indiqué Don Fehr, directeur général de l’AJLNH, dans une entrevue publiée sur le site des Kings de Los Angeles.

Fehr n’avait d’ailleurs aucun doute lorsqu’il a recruté Schneider en 2011.

«Mathieu a joué pendant longtemps. Il y a seulement une poignée de joueurs qui ont joué aussi longtemps dans la LNH. Deuxièmement, il a été impliqué dans les affaires de l’association pendant une période significative de sa carrière», a précisé Fehr.

Un autre monde

Au cours des 20 ans de sa carrière de joueur dans la LNH, Schneider a été représentant à l’AJLNH pendant 10 ans. C’est d’ailleurs lorsqu’il portait l’uniforme du Canadien qu’un coéquipier, Ryan Walter, l’a amené à sa première réunion.

«Il m’a dit : tu viens, tu n’as pas le choix», a raconté Schneider au site des Kings, avec qui il a évolué pendant trois saisons.

«Je n’avais aucune idée pourquoi les choses fonctionnaient de cette façon. Cette première réunion a allumé l’étincelle.»

Photo d'archives

Schneider a joué 1289 matchs dans la LNH et a gagné la coupe Stanley avec le Canadien en 1993. Il a évolué avec huit autres formations, dont les Islanders de New York, les Maple Leafs de Toronto, les Rangers de New York, et les Red Wings de Detroit. Il a été aux premières loges pour assister à l’évolution de l’AJLNH.

«Pour plusieurs raisons, la vie est très différente pour les joueurs de la LNH aujourd’hui. À mes trois premières années dans la LNH, j’ai fait juste un peu plus de 100 000 $ canadiens, a expliqué l’ancien défenseur. Quand je raconte ça aux gars, ils me regardent comme si j’avais trois têtes. C’est complètement différent maintenant. On ne peut plus vraiment comparer.»

Une expérience précieuse

Bien que tout le destinait à la l'AJLNH pour son après-carrière, Schneider a expliqué avoir eu du rattrapage à faire à son arrivée il y a huit ans.

«Peu importe à quel point tu es impliqué en tant que joueur, c’est impossible de comprendre ce qui se passe dans le bureau. [...] À mon arrivée, je ne faisais qu’assister à des réunions ou à des conférences téléphoniques.»

Mais rapidement, son expérience de joueur s’est avérée très précieuse. «Que ce soit d’être échangé, d’être envoyé dans les ligues mineures, de signer comme joueur autonome ou de négocier un contrat, ce sont toutes des choses qui me sont déjà arrivées», a conclu l’Américain de 50 ans.