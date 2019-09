NFL: Mack attaque

​CHICAGO | Au beau milieu du vestiaire des Bears, un monument, qui n’a rien d’une statue, impose le respect. Une carrure impressionnante, des abdominaux découpés au couteau et d’énormes paluches font contraste avec la voix posée et le sourire détendu du monstre Khalil Mack. Le message, lui, est toutefois puissant : « Je n’en peux plus d’attendre de frapper quelqu’un ! »

Plusieurs à Chicago et Green Bay font grand état de la rivalité historique qui oppose les Bears aux Packers. Une rivalité que Mack, en un an, a appris à résumer à sa plus simple expression.

Pour mettre le grappin sur Mack, les Bears ont envoyé aux Raiders deux choix de première ronde, en plus de choix de troisième et sixième ronde. En plus de Mack, ils ont hérité de choix de deuxième et cinquième tour.

« La meilleure chose à propos de Khalil, c’est qu’il est un très bon gars qui ne fait pas qu’aimer jouer au football. Il adore ça et c’est contagieux. Sa passion infeste les autres et quand il se retrouve sur le terrain, il est heureux comme un gamin. Ce sera agréable de voir ce groupe de joueurs à l’œuvre, surtout le numéro 52. »

« Ce qui nous définit, c’est la camaraderie. Il n’y a pas un joueur égoïste dans ce vestiaire. On le sent dans la bâtisse, dans le caucus et quand on joue. C’est un peu ça le football. On joue pour nos frères. On veut juste gagner, c’est tout ce qui compte. »

Gros défi pour Matt LaFleur

Photo AFP

CHICAGO | Difficile d’imaginer un baptême d’entraîneur-chef dans la NFL plus intimidant que celui que s’apprête à vivre Matt LaFleur, à la barre des Packers.

À la base, il n’est jamais évident de plonger dans la jungle de la NFL comme patron d’un vestiaire.

La commande s’annonce d’autant plus ardue pour un entraîneur qui débute contre le plus grand rival de sa nouvelle équipe, dans un match de division à heure de grande écoute et de surcroît, dans l’antre des Bears qui risque d’être survolté.

« J’ai été sur le personnel de Sean McVay à sa première saison [2017] à Los Angeles et de Mike Vrabel à sa première saison [2018] au Tennessee. Ça me permet de m’inspirer de cette expérience.

« Les deux dernières années m’ont donné beaucoup de bagage pour comprendre comment diriger une équipe à ta première année. Le fait de décider des jeux offensifs la saison dernière m’a amené une expérience que je n’aurais pu obtenir avec Sean, parce que c’est lui qui décide des jeux », a indiqué LaFleur en conférence téléphonique plus tôt cette semaine.

Mack et sa bande

LaFleur, qui a été embauché par les Packers pour ses idées jugées novatrices d’un point de vue offensif, devra s’assurer que ses hommes soient en bonne position face à Khalil Mack et sa bande.

Appelé à décrire le défi qui l’attend, le pilote recrue a vite saisi l’ampleur de la tâche.

« Je vois beaucoup de bons joueurs ! C’est évident que la ligne défensive est dominante avec Khalil Mack et Akiem Hicks, mais il y a bien plus. Les secondeurs possèdent beaucoup d’expérience et même un jeune comme Roquan Smith, tu ne peux faire autrement que de respecter la tonne de talent qu’il a. Ils ont des joueurs qui réalisent de gros jeux à tous les niveaux de la défensive », a-t-il louangé.

La relation avec Rodgers

Depuis des mois, le sujet sur toutes les lèvres à Green Bay est la relation entre LaFleur et le vétéran quart-arrière Aaron Rodgers.

Les liens s’étaient effrités avec le régime précédent de Mike McCarthy. Tous veulent savoir si le tandem saura relancer l’attaque.

« C’est très agréable de travailler avec un joueur qui a autant d’expérience. Ça nous permet d’échanger des idées sur une base quotidienne. Je peux lui demander ce qu’il voit, ce qu’il aime et pourquoi il aime ça. Ce n’est que du positif pour moi jusqu’ici.

« C’est la question que tout le monde n’arrête pas de me poser et nous sommes sur le point d’avoir la réponse. C’est un gros défi qui se dresse devant nous. Je me sens bien par rapport à notre préparation », a-t-il répondu.

En termes de points amassés, les Packers se sont classés au 14e, 21e et 15e rang lors de trois des quatre dernières saisons.