Pour aider un mal aimé de la vie

Ce monsieur qui vous décrivait son mal de vivre ce matin m’a ramenée à mon passé et à des expériences personnelles traumatisantes. Il avait été élevé dans la rigueur par des parents sévères qui usaient de punitions verbales pour le faire marcher droit. Il disait avoir raté sa vie de couple et s’en repentir amèrement. Tout se délitait autour de lui en plus d’avoir perdu son emploi il y a quelque temps.

Il faisait, disait-il, des cauchemars horribles et récurrents qui le privaient de ses nuits de sommeil réparatrices. Il ne savait plus quoi faire pour sortir de sa tête les idées folles qui lui venaient dans ses mauvais rêves nuit après nuit. J’ai vécu le même genre de rêves obsédants après une suite d’évènements malheureux jadis. Ce n’est qu’après en avoir discuté avec mon médecin que j’ai pris conscience qu’un médicament prescrit pour favoriser mon sommeil pouvait être à l’origine de mes cauchemars. J’ai arrêté d’en prendre et ça m’a rendu la vie plus facile. Ce ne fut pas simple de m’endormir sans pilule mais j’y suis parvenue.