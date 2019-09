Quand le gouvernement paye

Les nouveaux locaux qui seront construits pour loger les futures maternelles 4 ans vont coûter plus cher que prévu. 800 000 $ par classe, plutôt que les 120 000 $ qu’avait prévus la CAQ dans son programme électoral. Pas le double, pas le triple, presque sept fois plus cher !

Le gouvernement Legault jouit d’une marge de manœuvre financière, il va réarranger ses chiffres et s’assurer de prévoir les sommes nécessaires. Le premier ministre a insisté vivement sur cet aspect de son programme et il ne reculera pas.

Puis-je me permettre de regarder tout ce dossier de façon différente ? Plutôt que d’accepter un coût sept fois supérieur aux prévisions, la CAQ devrait se demander s’il n’y a pas quelques travers de fonctionnement à corriger. Se pourrait-il que dès que c’est le gouvernement qui paye, tout coûte plus cher ? Et même beaucoup plus cher.