Scarlett Johansson ne croit pas aux allégations d’abus sexuels portées contre Woody Allen

L’actrice Scarlett Johansson a déclaré ne pas croire aux allégations d’abus sexuels qui pèsent contre le légendaire cinéaste Woody Allen.

Dans une entrevue accordée au Hollywood Reporter, la célèbre actrice a affirmé «qu’elle travaillerait avec lui à tout moment.»

«Je vois Woody dès que j’en ai la chance et on a eu beaucoup de conversations à ce sujet. J’ai été très directe avec lui et c’est réciproque. Il maintient son innocence et je le crois», a-t-elle soutenu.

L’actrice a travaillé avec le cinéaste à trois reprises, soit en 2005 dans «Match Point», en 2006 dans «Scoop» et en 2008 dans «Vicky Cristina Barcelona».

La carrière de Woody Allen a été parsemée de controverses et plus particulièrement à l’aube du mouvement #MeToo, alors que de vieilles allégations d’abus sexuels envers sa fille Dylan Farrow ont refait surface. Woody Allen a toujours nié ces allégations.

Dans la foulée, plusieurs acteurs de renom qui ont travaillé dans le passé avec Woody Allen ont été encouragés à le condamner. Contrairement à Scarlett Johansson, plusieurs célébrités, Colin Firth et Cate Blanchett notamment, se sont désolidarisées du réalisateur. Plusieurs acteurs de son dernier film, «A Rainy Day in New York», ont pour leur part préféré faire don de leur salaire.

Le long-métrage n’a pas encore pu sortir aux États-Unis et au Royaume-Uni, faute de financement.