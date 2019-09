Un homme meurt étouffé dans un restaurant du Vieux-Québec

Malgré les multiples efforts des policiers et des ambulanciers, un septuagénaire originaire d’Ottawa est décédé après s’être étouffé dans un restaurant du Vieux-Québec.



Les faits se sont produits vers 19h24, alors que l’homme est tombé en arrêt cardio-respiratoire, étouffé par un morceau de viande pris au fond de sa gorge.



Il se trouvait au restaurant Chez Jules, sur la rue Sainte-Anne à Québec.



«Les policiers sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont effectué des manœuvres et l’homme a retrouvé un pouls et a recommencé à respirer, mais est demeuré inconscient», indique David Poitras, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec.



À l’arrivée des ambulanciers, l’homme est retombé en arrêt cardio-respiratoire. «Ils ont continué les manœuvres jusqu’à l’hôpital, où son décès a été constaté», poursuit le porte-parole.



Aucune incidence criminelle n’est reliée à ce dossier.

Ce triste événement survient au lendemain d'une histoire similaire, avec une fin plus heureuse. Lundi, le boxeur Eric Martel-Bahoeli a sauvé la vie d’un homme qui s’est retrouvé en détresse dans des circonstances similaires, dans un restaurant Tim Hortons de Québec.