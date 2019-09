PHÉNIX BARRY, Rollande



Au CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 août 2019, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée Mme Rollande Barry Phénix, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu, autrefois de Sainte-Anne de Sabrevois, épouse de feu M. Gérard Phénix.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Fernande (Ferdinand Vincent), Denise (feu Marcel Beaudoin), Jean-Guy (Murielle Asselin), Hélène (Michel Clouâtre), Danyel (Pierrette Alie) et feu André Phénix (Gisèle Gladu épouse en secondes noces de Richard Pepin); ses petits-enfants: Benoît, Dominique, Martin, Josée, Isabelle, Annie, Étienne, François-Luc, Patrick, Julie, Mélanie, Geneviève, Matthieu, Marianne, Martine et Julien; et ses arrière-petits-enfants: Justine, Charles, Alexis, Ariane, Coralie, Antoine, Laurie, India, Élizabeth, James, Jade, Béatrice, Thomas, Louis-Étienne, Romie, Simone et Augustin; ses belles-soeurs: Béatrice Berteau (feu Bernard Barry) et Clarisse Archambault (feu François Barry).Mme Rollande Barry Phénix sera exposée le vendredi 6 septembre 2019 de 19h à 21h et le samedi 7 septembre 2019 dès 10h à 13h30 au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Anne de Sabrevois, 1138 Route 133, Sabrevois, QC, J0J 2G0, à 14h.