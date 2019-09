DENIS, Maurice



À Longueuil, le 2 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Maurice Denis, époux de feu Marie-Marthe Vermette.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Sylvie), Suzanne (Robert), Josée (Robert), Danielle (René) et Robert, ses 9 petits-enfants, ses 13 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères Michel (Yolande) et John (Fernande), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 septembre 2019 de 9h30 à 14h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu le dimanche 8 septembre 2019 à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher et de la Résidence Bellagio pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Maurice Denis.