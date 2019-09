Agenda du week-end

Le Festival testez le sport

Samedi, les parcs nationaux du Québec ouvrent leur porte. À visiter tout près de Montréal : le parc national d’Oka, les parcs des Îles-de-Boucherville et le parc national du mont Saint-Bruno. Parmi les activités : connaître les papillons et les chauves-souris, monter un campement amérindien, pagayer en canot rabaska, de la randonnée, etc. Consultez le site pour connaître les activités prévues dans le parc de votre choix. Gratuit.

Dimanche, de 10 h à 16 h, plus de 100 fermes partout au Québec ainsi que le Parc olympique vous ouvrent leur porte. Au Parc olympique, vous assisterez à la tonte des moutons, à la traite de vaches, à des films et conférences, et, en plus, vous pourrez déguster le délicieux maïs du Québec. Pour choisir la ferme que vous visiterez, consultez le site. Gratuit.