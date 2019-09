Après deux ans de détention à Cuba, Toufik Benhamiche est de retour au pays

Après avoir été coincé pendant plus de deux ans à Cuba, le Canadien Toufik Benhamiche est de retour au pays, a appris TVA Nouvelles.

Le père de famille de Mascouche, dans Lanaudière, est arrivé samedi dernier, vers 14 h, à l’Aéroport Montréal-Trudeau où il a pu retrouver sa femme et ses deux enfants. Il a également rencontré le député bloquiste de sa circonscription, Luc Thériault, qui a travaillé sur son dossier pendant cette longue bataille judiciaire.

Impliqué dans un accident mortel lors d'une excursion en bateau à Cuba le 7 juillet 2017, M. Benhamiche avait été accusé d'homicide par imprudence.

En janvier dernier, l'équipe de «J.E.» était allée à sa rencontre à La Havane, alors qu'il venait tout juste d'être déclaré coupable et condamné à quatre ans de prison, à l'issue d'un second procès.

Quelques mois plus tard, la Cour suprême cubaine a finalement entendu sa cause pour une deuxième fois et elle a rendu une ultime décision qui lui a permis de rentrer au Canada pour retrouver ses proches.

Tout au long du processus, Toufik Benhamiche a déploré le manque de soutien des autorités canadiennes dans son dossier.