Aucune condamnation après un incendie ayant fait 36 morts en 2016

LOS ANGELES | Le procès de deux hommes poursuivis pour des négligences meurtrières après un spectaculaire incendie dans lequel 36 personnes avaient péri fin 2016 à Oakland, en Californie, s’est achevé jeudi à l’issue de cinq mois d’audiences sans aucune condamnation.

Derick Almena, gérant du «Vaisseau fantôme», un entrepôt qu’il avait transformé en lieu public dédié à la musique et à l’art, et son «directeur artistique» Max Harris, 29 ans, étaient jugés pour homicides involontaires et risquaient chacun 39 ans de prison.

L’accusation et les familles des victimes, pour la plupart des jeunes âgés de 20 à 30 ans, reprochent aux deux hommes une série de manquements et de négligences «criminelles» qui ont selon eux abouti au décès de 36 personnes présentes dans le bâtiment, ravagé par les flammes le 2 décembre 2016 lors d’un concert de musique électronique.

Après plusieurs années de procédures, deux procès et un accord rompu, le jury du tribunal d’Oakland a finalement reconnu Max Harris innocent de toutes les charges retenues contre lui.

Quant à Derick Almena, les douze jurés se sont retrouvés «dans une impasse désespérée», a regretté la juge Trina Thompson selon des journalistes présents dans le tribunal lors de la lecture du verdict.

La jury n’ayant pu se départager, la juge a été contrainte de prononcer une relaxe et ordonné à l’accusation de se présenter devant son tribunal le 4 octobre pour dire si elle souhaitait engager un nouveau procès contre M. Almena, qui reste encore poursuivi à ce stade de la procédure.

Derick Almena avait loué l’entrepôt d’Oakland, près de San Francisco, trois ans avant l’incendie et l’avait transformé en collectif d’artistes.

Il percevait également des loyers de nombreux locataires, au moins 25 selon l’accusation, sans pour autant avoir équipé l’endroit de détecteurs de fumée, d’alarmes ou de systèmes anti-incendie.

Le «Vaisseau fantôme» était en outre jonché «du sol au plafond» d’un bric-à-brac de sculptures, instruments de musique, meubles en plus ou moins bon état, le tout parsemé de multiples branchements électriques. Un labyrinthe inflammable qui s’est transformé en piège mortel pour les occupants lorsque le feu s’est déclaré, affirment les services du procureur.

Les dégâts ont été si importants que l’enquête n’a jamais pu établir formellement les causes de l’incendie, qui pourrait avoir été déclenché par une défaillance électrique, des bougies ou une cigarette.

L’an dernier, MM. Almena et Harris avaient accepté un accord avec l’accusation par lequel ils renonçaient à contester leur responsabilité, avec à la clef une peine de six à neuf ans de prison. Mais un juge avait rejeté l’accord, jugé inacceptable par nombre de familles de victimes.