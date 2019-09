GIONET, Pamphile



À Montréal, le lundi 2 septembre 2019 est décédé, à l'âge de 97 ans, Pamphile Gionet, époux de Thérèse Leblanc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Martine) et Marie-France (Louis), ses petits-enfants Laurence, Justine et Agathe, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 6 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le samedi 7 septembre 2019, à 10h en l'église Ste-Angèle située au 5275, boulevard Lavoisier, Saint-Léonard.