[BALADO] Les millions de dollars continuent de voler dans la NFL!

Qui dit NFL, dit gros contrat! Très gros contrat, même! Cette semaine, dans votre balado de La Zone payante, on parle, en ouverture, des lucratives ententes salariales signées par le porteur de ballon des Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, et le quart des Rams de Los Angeles, Jared Goff!

Quelque 90 millions de dollars US sur six ans pour le premier et 134 millions pour le deuxième, dont 110 millions sont GARANTIS!

Vous pouvez écouter votre balado de La Zone payante ci-dessous!

Vos animateurs de La Zone payante, Jean Carrier, Matthieu Boivin et Stéphane Cadorette, vous présentent aussi leurs prédictions en vue des matchs de la semaine 1. Deux des trois spécialistes ont notamment prédit une victoire des Steelers de Pittsburgh aux dépens des Patriots de la Nouvelle-Angleterre! Oh, oh!

Et comme l'ami Cadorette est à Chicago pour le match d'ouverture de la 100e saison de la NFL, qui opposera les Bears aux Packers de Green Bay, on en a profité pour prendre le pouls de ce qui se passe en ville. Est-ce que les Bears sont des prétendants sérieux au Super Bowl?

Et nous avons aussi pour vous le segment 100% fantasy, dans lequel on vous donne quelques trucs pour préparer votre première semaine de pool! Si vous avez Antonio Brown dans votre pool, soyez inquiet, car les Raiders pourraient le suspendre à la suite de la solide prise de bec qu'il a eue avec le directeur général des Raiders d'Oakland, Mike Mayock.

Vous pouvez écouter le segment audio 100% fantasy football ci-dessous!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d'animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.