Cellulaire: la démission parentale

En France, une loi oblige maintenant les élèves de moins de 15 ans à garder le cellulaire éteint et dans le fond de leur sac dès qu’ils arrivent à l’école.

Les cas de cyberdépendance ont explosé, sans oublier les rackets, les intimidations, le harcèlement, les images compromettantes, etc.

Elle ajoute : « Ils s’entendent mieux, ils sont moins énervés. [...] Maintenant, ils sont plus cools. »

Passé le choc et le deuil, les élèves voient la situation autrement : « Je me sens libéré de ne plus être fixé devant un écran », dit Nathan, 16 ans.