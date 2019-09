Cinq candidats pour un essai avec le Canadien?

Le moment est venu pour plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) d’inviter des joueurs à leur prochain camp d’entraînement. À titre d’exemple, les Flames de Calgary ont accordé un essai professionnel, plus tôt cette semaine, à quatre attaquants, soit Alexandre Grenier, Tobias Rieder, Zac Rinaldo et Devante Smith-Pelly.

Parmi les joueurs autonomes sans compensation, y a-t-il certains athlètes qui pourraient accepter une offre semblable du Canadien de Montréal? Voici cinq candidats :

Émile Poirier

Ancien choix de première ronde (22e au total) des Flames au repêchage de 2013, le Québécois Émile Poirier a déjà disputé huit matchs en carrière avec la formation de Calgary. Ayant éprouvé certains problèmes de consommation d’alcool, Poirier n’a toutefois pu atteindre son plein potentiel jusqu’ici. À 24 ans, il mérite sans doute une autre chance. Un essai avec le Canadien avant d’être envoyé au Rocket de Laval? Pourquoi pas?

Jason Pominville

Le nom de l’attaquant québécois Jason Pominville a circulé abondamment au cours de la dernière semaine. Un retour à Buffalo semble l’option privilégiée, mais le vétéran de 36 ans pourrait tout aussi bien accepter un essai professionnel avec le Canadien avec l’objectif de conclure sa carrière à Montréal.

Fredrik Claesson

En 37 matchs avec les Rangers de New York la saison dernière, le défenseur suédois Fredrik Claesson a inscrit six points. L’athlète de 26 ans a surtout affiché un différentiel positif (+3), ce qui représente un certain exploit en vertu du piètre rendement de la formation new-yorkaise en 2018-2019.

Patrick Marleau

Difficile de savoir si Patrick Marleau se résignera à accepter un essai professionnel advenant le cas où aucune équipe ne lui offre un contrat. Le vétéran de 39 ans veut continuer à jouer. Avec 1166 points en carrière dans la LNH, il mérite toutefois un minimum de considération.

Adam McQuaid

À 32 ans, le défenseur Adam McQuaid est joueur autonome sans compensation. Celui-ci a longtemps évolué sous les ordres de Claude Julien chez les Bruins de Boston. La saison dernière, McQuaid a plutôt évolué avec les Rangers et les Blue Jackets de Columbus, cumulant sept points en 50 matchs.