AUBRY, Abbé Yvon



À Sainte-Thérèse, le 2 septembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Abbé Yvon Aubry, prêtre du Diocèse de Saint-Jérôme depuis 1966.Il laisse dans le deuil son fils Pierre-Marc Aubry, ses petites-filles Tania, Mélissa et Patricia, ses arrière-petits-enfants Logan et Shelby, sa soeur Nicole, son neveu Bruno ainsi que de nombreux autres parents, amis et paroissiens.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h au :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 7 septembre à 14h en l'église de Sainte-Thérèse-d'Avila. La famille sera présente à l'église dès 13h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Pallia-Vie (Saint-Jérôme) ou à la Société canadienne du cancer.