Désir de justice dans le partage des biens d’un parent décédé

Pour ma part, je ne l’ai pas vraiment fait, en me disant que lors du partage final, les membres de la famille verraient à me compenser. Et c’est à cette occasion que j’ai compris que l’argent est plus important aux yeux de certains que les liens de sang. Carole a le droit de réclamer son dû ou à défaut de s’en servir comme monnaie d’échange au moment du partage des biens matériels.