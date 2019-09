BEAULÉ, Bertrand



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 1er septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Bertrand Beaulé, époux de Mme Liette Archambault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Patrice (Isabelle Lavoie) et Sylvain (Viviane Guillemette); ses petits-enfants Jérémy (Naomie), Éloïse (Alex), Miranda (Yannick), Frédéric (Chantal), Mylène (Nicolas); ses arrière-petits-enfants Océane et Jacob; ses frères ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 septembre 2019 dès 12h30 à l'église de La Purification, sise au 445 rue Notre-Dame à Repentigny où seront célébrées les funérailles à 14h30, suivies de l'inhumation au cimetière St-Paul L'Ermite.