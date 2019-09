Joly, Robert



Moi, Robert Joly, j'ai quitté ce monde terrestre le 31 août 2019, à l'âge de 75 ans, pour rejoindre l'univers cosmique de mes ancêtres. J'étais le fils de Marcel Joly et de Madeleine Coutu.Je fais ici mes adieux à ceux avec qui j'ai marché avec bonheur sur le chemin de la vie.D'abord mon épouse, Lucille Durand, que j'ai profondément aimée durant 53 ans de mariage.Mes trois enfants adorés et admirés : Martin (Pascale Beaudet), Jean-François (Chantal Drainville), Mylène (Christian Stoia). Mes sept petits-enfants : mon sage Émile et ma pétillante Olivia ; mon affectueuse Laurianne, ma forte Lélia et mon tendre Raphaël ; ma douce Anaïs et ma souriante Catherine. Mes deux soeurs, Raymonde (Luc Ferland) et Gisèle (Bernard Brazeau), ainsi que leurs enfants, Pascale (ma filleule), Benoît, Sébastien, Simon, Marc-André. Les soeurs de mon épouse, Suzanne et Pierrette (Pierre Choquette) de même que mes nièces Manon Durand et Sylvie Durand (Gilles Gravel). Des mentions toutes spéciales à Suzanne Landry et Claude Turcotte à qui je serai éternellement redevable pour la qualité de vie qu'ils ont offerte à Denise, ma défunte soeur aînée.Je salue également quelques précieuses amitiés qui ont égayé la route. Viviane Leblanc, pour sa générosité et sa gaieté. Dr Jean Leclerc, ami de longue date, Claire Leclerc et leurs enfants Hélène et Mathieu. Quelques complices à la résidence : Daniel Cloutier, mon interlocuteur et confident au sujet de la politique comme de la vie; Lise Descoteaux, qui a fleuri magnifiquement l'Oasis pendant toutes ces années; Jacques Gilbert (Monique Tremblay), mon fidèle copain et partenaire de billard; Eddy Saint-Laurent (Louise Gagnon), au moins aussi bon patenteux que moi. D'autres amis, chers à mon épouse et moi, qui font de notre demeure un lieu si accueillant : Magella, Michelle et Pierre. Sans oublier, M. Maurice le centenaire, qui suscite toute notre admiration. Enfin, mes collègues et amis de la Société des Alcools du Québec : Réjean, Luc, Gilles, Richard et Pierre. Et tous les autres, déjà de l'autre côté, qui ont fait que notre vie dans l'entreprise a été merveilleuse :Je tiens aussi à remercier quelques anges qui m'ont accompagné quand j'ai dû faire face à la maladie : Dr Andrew Weinstock et l'équipe de pneumologues de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur; Dr Nathalie Saad et Maria Stathatos du programme de réadaptation pulmonaire de l'Hôpital Mont-Sinaï; Linda Levasseur, inhalothérapeute, pour ses soins attentionnés, sa détermination, sa disponibilité et sa clairvoyance.J'ai le sentiment d'avoir réussi ma vie en réalisant mon objectif, celui d'avoir fait un pas de plus que mes parents.La mort donne un avenir à la vie, comme le dit François Chen.À vous tous, je dis au revoir avec tout mon amour.À ma demande, il n'y aura ni exposition ni service. Une rencontre très intime aura lieu ultérieurement.