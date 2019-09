Je sors, je reste

Coup de cœur

BALADO

Céréale Killers

Photo courtoisie

Pour faire place à la diversité, le balado québécois Céréale Killers est absolument à découvrir. Le trio Tathiana, Patrick & Renzel sont trois Montréalais d'origine haïtienne, qui présentent leur point de vue sur l’actualité, mais aussi sur des enjeux de société. Chaque semaine, les animateurs qui n’ont aucun filtre, abordent également des sujets pimentés et parfois controversés, qui nous donnent nous aussi le goût de discuter avec eux! De plus, c’est avec une touche d’humour et quelques gorgés de rhum Barbancourt, qu’on s’attache à ces voix, qui nous apprennent la langue montréalaise « créo-franglais ». *Disponible sur baladoquebec.ca

Je sors

GASTRONOMIE

Festival Tribute Hommage aux spiritueux du Québec

Photo courtoisie

Décidément, le Québec est une province qui adore les plaisirs gourmands, puisqu’on voit naître ce week-end, le tout nouveau festival Tribute, qui rend hommage aux spiritueux d’ici, présentés par les artisans distillateurs. Parmi les 26 distilleries participantes, faites la découverte du gin à l’hibiscus d’Oshlag, du whisky canadien de 1769 Distellery ou encore la vodka du terroir de Cirka Distillerie. Les visiteurs pourront également assister à différentes démonstrations, prendre une bouchée à la station gastronomique et déguster les cocktails, qui mettent en vedette les différents produits spiritueux québécois. *Demain à partir de midi au Palais des Congrès – 1001, place Jean-Paul-Riopelle

DANSE

Festival Quartiers Danses

Photo courtoisie

C’est aujourd’hui, jusqu’au 15 septembre prochain, que le Festival Quartiers Danses lance le coup d’envoi pour une 17e édition. Cette année, la programmation variée compte 50 performances, 27 chorégraphes, 148 interprètes, 25 représentations en

salles et 12 créations en contexte urbain. De plus, les amateurs de danse pourront participer aux différents ateliers, aux expositions photo, aux courts-métrages sur la danse et aux prestations extérieures. Ce week-end, ne manquez pas en salle le spectacles Trip The Light Fantastic, ce samedi. *Dès aujourd’hui – pour consulter les lieux et la programmation, rendez-vous au https://quartiersdanses.com/

ÉVÉNEMENT

La journée des parcs nationaux du Québec

Photo d'Archives, Courtoisie Sepaq

Si vous êtes un aimant de la nature, ne manquez pas demain, La Journée des parcs nationaux des quatre coins du Québec, qui ouvriront leurs portes gratuitement pour une dixième édition. Les participants auront accès aux multiples activités d’animation et des rencontres avec les garde-parcs naturaliste, qui sont les piliers dans la préservation des écosystèmes. Petits et grands sont même invités à observer les animaux de la faune. Retrouvez-vous dans les décors enchanteurs du Parc national d’Oka, des Îles-de-Boucherville ou encore du Mont Saint-Bruno. * Demain programmation disponible : www.sepaq.com/journeedesparcs.com

ART

Momenta – La Biennale de l’image

Photo courtoisie

Depuis hier, l’ancien Mois de la Photo à Montréal, qui est aujourd’hui, nommé La biennale de l’image, qui a lieu tous les deux ans, est de retour avec le thème « La vie des choses ». Consacré entièrement à l’image, Le Momenta 2019 présente 13 expositions réunissant 39 artistes en provenance de 20 pays, plusieurs activités, des expositions, des évènements publics, des programmes éducatifs, des collaborations artistiques et sociales, et plus encore. À noter, que c’est totalement gratuit! *Dès aujourd’hui – pour consulter les lieux et la programmation, rendez-vous au www.momentabiennale.com

CINÉMA

Ça – Chapitre 2

Photo courtoisie

Le clown Pennywise est de retour. Ça- Chapitre 2, écrit par Stephen King, nous transporte cette fois-ci, 27 ans plus tard, après l’enlèvement du jeune Georgie. C’est encore dans la ville de Derry, que six amis de longue date se réunissent pour éliminer le terrifiant personnage au visage blanc...mais pour se faire faire, ils devront vaincre leurs peurs et restés unis, plus que jamais. *En salle le 6 septembre

Je reste

DVD

La chute de l’empire américain

Photo courtoisie

Pour ceux et celles qui n’auraient pas encore vu le dernier long métrage de Denys Arcand, qui a fait les manchettes, l’année dernière, c’est maintenant votre chance de le visionner. Mettant en vedette Alexandre Landry, Maripier Morin et Louis Morissette, on y suit la quête du philosophe Pierre-Paul, 36 ans, qui est livreur. Un jour, il se retrouve en plein cœur d’un cambriolage, qui tourne mal et tient en sa possession deux sacs remplis d’argent. Les criminels sont à sa poursuite, mais il n’est pas prêt à céder le butin. Jusqu’où ira-t-il pour la rançon de la gloire? *Sorti le 3 septembre

TÉLÉ

C’est Juste de la TV

Photo courtoisie

C’est parti pour une 13e saison de l’émission C’est Juste de la TV, où l’animatrice Anne-Marie Withenshaw retrouve ses collaborateurs Dave Ouellet, Thérèse Parisien et Nathalie Petrowski, pour passer au peigne, notre télévision québécoise. Pour débuter cette nouvelle saison, les principaux concernés ont décidé de critiquer les nouveautés des chaînes spécialisées. De plus, ils invitent le public de l’émission à participer au fameux pool, en prévision des prix Gémeaux, qui aura lieu le 15 septembre prochain. *Ce soir à 21h00 sur les ondes d’ICI ARTV

WEB

Italie Tout Court

Photo courtoisie

Italie tout court! C’est l’événement web pour découvrir le septième art italien! Rendez-vous en ligne sur le site du Petit Septième, pour visionner plusieurs courts métrages italiens en ligne. Disponible gratuitement et en version originale avec sous-titres français et anglais, le premier court métrage diffusé est La bicicletta, du réalisateur Silvio Cantoro. On se transporte à travers divers lieux de l’Italie, dont la ville de Lecce, lors d’une promenade à vélo, où l’on réfléchit sur la beauté, la poésie, la liberté que l’on ressent, lorsqu’on circule à bicyclette. *Disponible sur le site https://lepetitseptieme.ca/italie-tout-court