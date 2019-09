Jimmy Schuldt s’entend avec les Golden Knights

Le défenseur Jimmy Schuldt a signé un contrat d’un an d’une valeur de 850 000$ avec les Golden Knights de Vegas, jeudi.

Coéquipier de Ryan Poehling à l’Université St. Cloud, où il a été capitaine pendant trois ans, Schuldt n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey.

Il a néanmoins effectué ses débuts dans le circuit Bettman au printemps dernier avec les Golden Knights, qui lui avaient offert un premier contrat le 3 avril. À son seul match avec la formation de Vegas, il a récolté une mention d’aide.

«C’est vraiment super», a dit le joueur de 24 ans au site lnh.com. «J’ai une opportunité ici et j’espère en tirer le maximum. C’est ma première fois au camp, et je suis très excité.»

«Je suis plus vieux que la plupart des gars ici, mais je compte démontrer mon éthique de travail et ce que je peux apporter tant sur la patinoire qu’à l’extérieur, a poursuivi Schuldt. Ces camps d’entraînement sont beaucoup plus longs que les essais au hockey junior. C’est ce qui les rend spéciaux. Ça donne la chance de montrer quel genre de personne tu es.»

Schuldt a amassé pas moins de 118 points (38 buts et 80 aides) en 156 matchs à St. Cloud. Il a été finaliste pour le prix Hobey Baker, remis au meilleur joueur de la NCAA, lors des deux dernières saisons. L’année dernière, il a été nommé joueur de l’année par l’Association nationale de hockey universitaire (NCHC).

«C’est un jeune homme mature, a indiqué le directeur général des Golden Knights, Kelly McCrimmon. Il est très calme, et c’est un joueur qui s’est vraiment accompli au niveau universitaire. Nous avons beaucoup d’espoirs en lui.»

Schultd a une bonne chance de se tailler un poste dans la formation de Vegas, puisque celle-ci ne compte que six défenseurs ayant un contrat à un volet avec l’équipe.