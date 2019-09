La CAQ ou le déblocage

Le recours à la disposition de dérogation avait soulevé un tollé dans le ROD (Rest of the Dominion – si vous me permettez), et enflamma l’opposition à l’Accord du lac Meech. À la suite de ce psychodrame, on tenta, au PLQ, d’éviter autant que possible de retoucher au dossier linguistique de manière sérieuse.

PQ complexé