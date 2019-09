Le seigneur des infos

J’adorais imiter Pierre Nadeau.

Il le savait. Et comme il était le seigneur de l’information, je m’amusais à lui mettre en bouche les nouvelles les plus anodines sinon des potins aussi futiles qu’insignifiants. La simple opposition entre cette voix si autoritaire, si officielle, cette personnalité si grave et, de l’autre côté, l’insipidité de l’information choisie, c’était tordant.

Fin des années 1990, nous avions invité Pierre à participer à la diffusion d’un match des Canadiens à TQS. Dans les gradins, tout juste derrière le banc des joueurs, j’ai passé la soirée avec lui, une de mes idoles. Il connaissait bien le hockey, mais son sens de l’analyse a vite débordé sur ce qui enveloppait le match. Les réactions de la foule, la publicité, l’amphithéâtre, l’emballement des enfants, les salaires, etc.

SALUT LÉGENDE

Dans les couloirs du Centre Bell, j’avais l’impression de marcher avec le pape. Humble, souriant, calme, il aimait le public.

Au deuxième entracte, je l’ai amené au Salon des Anciens joueurs où, pour une rare fois, c’était l’invité qui fascinait les retraités et non l’inverse.

Monsieur Béliveau y était et il y avait aussi monsieur Émile Bouchard qui se sont empressés de l’accueillir sachant qu’il y a des légendes chez nous ailleurs qu’au hockey.

Oui, Pierre Nadeau, c’était le Guy Lafleur des affaires publiques et il part avec l’admiration de toute une population et d’une confrérie qui le garderont comme un précieux modèle.

Condoléances, Pascale.

GRENAILLES

À DEMAIN

Je ne sais pas si c’est trouvable à Radio-Canada, mais j’ai souvenir d’une entrevue de Nadeau en tête à tête avec Pierre Elliot Trudeau. Une véritable bagarre de cerveaux.