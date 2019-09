L’enquête sur Ouellette aurait été faussement orientée

Cette saga jette depuis des mois le discrédit sur la police nationale du Québec et l’organisation mandatée pour lutter contre la corruption. Elle a entraîné le départ de Robert Lafrenière, qui dirigeait l’UPAC, ainsi que la suspension du patron de la Sûreté du Québec (SQ) Martin Prud’homme et des sanctions administratives contre d’autres policiers.

On y indique qu’un geste criminel pourrait avoir été commis, soit de l’entrave au travail des policiers.

M. Ouellette a alors cru qu’il recevait un message de M. Despatie l’invitant à se rendre dans le stationnement d’un restaurant en banlieue de Québec pour récupérer des documents. La manœuvre a réussi, dans un premier temps, et M. Ouellette a été arrêté. Mais il n’a finalement jamais été accusé, et c’est aujourd’hui lui qui poursuit l’État québécois pour plus d’un demi-million $.