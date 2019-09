Les coups de cœur de... Cary Tauben

Le styliste montréalais Cary Tauben ne laisse personne indifférent. Le grand public a pu découvrir son sens du style et sa personnalité extravagante, lors de son passage comme coach à l’émission de téléréalité XOXO. Il compte, parmi ses clientes célèbres, Paris Hilton, Ashley Graham et Priyanka Chopra. Le gourou de la mode partage avec nous ses endroits coups de cœur en ville et ses adresses mode à petits prix.

Le restaurant préféré ? Photo tirée de Facebook

J’adore le Dic Ann’s. C’est peut-être anodin, mais qui n’aime pas un bon cheeseburger ? C’est l’endroit de prédilection où je m’arrête lorsque je dois me rendre aux Galeries d’Anjou. J’aime aussi le Jun I sur Laurier, pour les sushis. Je pourrais manger là tous les jours de ma vie, tellement c’est bon !

L’endroit pour prendre un café ? Photo tirée de Facebook

Honnêtement, je n’aime pas le café ! J’avoue que la plupart du temps, quand je suis au travail, je prends le temps de m’arrêter au Starbucks et de commander un thé glacé limonade aux pêches. Je dois aussi mentionner le Café Olive & Gourmando, dans le Vieux-Montréal, qui prépare un fabuleux thé glacé au gingembre.

L’activité préférée ?

Oh, mon Dieu ! la mode c’est sûr, mais sinon je dirais que je suis amoureux de mon chat Bengal, de race, qui s’appelle Prince. Il ressemble à un vrai mini léopard. Il est magnifique. De plus, j’aime beaucoup voyager. [...] Voyager nous permet de nous cultiver, d’avoir différentes perspectives du monde et de nous sortir de notre zone de confort.

L’adresse secrète à découvrir ?

Le Snack N’ Blues. Peu de gens connaissent cet endroit. C’est situé sur le boulevard Saint-Laurent. C’est un endroit avec des tables de billard, où l’on joue des classiques de rock’n’roll et où l’on sert des petites collations. On ressent vraiment une ambiance old school. Je ne suis pas du genre jet set avec des services de bouteilles de champagne. Je préfère les endroits plus underground.

L’adresse ultime de ­shopping ? Photo tirée d'Instagram, @thelittleshopmtl

Le Village des Valeurs ! Je capote littéralement sur les friperies ! Je magasine aussi beaucoup en ligne, parce que j’aime tout ce qui est abordable. Je trouve qu’on trouve au Village des Valeurs des morceaux uniques que l’on ne peut retrouver ailleurs. Il y a aussi la friperie sur l’Acadie qui s’appelle The Little Shop. C’est un secret bien gardé de Montréal. Évidemment j’aime le haut de gamme, car je suis styliste et je travaille avec de grands designers et il m’arrive de dépenser une bonne somme pour une magnifique paire de lunettes de soleil ou une paire de souliers.

L’événement culturel le plus couru ? Photo d'archives, Agence QMI

Je vais dire Osheaga. C’est un festival qui accueille les talents à travers le monde. C’est aussi le festival qui met en lumière ce que Montréal a à offrir, dans toutes les sphères : culturelles, artistiques et musicales. [...] Je vais aussi ajouter la Fierté Montréal. C’est l’occasion où les gens se laissent aller et c’est aussi la célébration de la liberté, d’être qui on est.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?