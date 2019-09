L’Océanic va retirer le numéro 87 de Sidney Crosby

L’ancienne formation junior du joueur-vedette Sidney Crosby, l’Océanic de Rimouski, retirera son chandail numéro 87 le 27 septembre, lors d’un match contre le Phœnix de Sherbrooke.

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh sera ainsi honoré au Colisée Financière Sun Life par l’équipe pour laquelle il a joué durant deux saisons, de 2003 à 2005. Il a alors totalisé 303 points, dont 120 buts, en 121 parties, menant la formation du Bas-Saint-Laurent vers la coupe du Président à sa deuxième campagne à Rimouski.

DERNIÈRE HEURE!!! || L’organisation de L’Océanic de Rimouski est très fière d’annoncer l’événement tant attendu depuis maintenant 15 ans : le retrait du chandail #87 de Sidney Crosby, le vendredi 27 septembre, 19H30.#Oceanic25 #GoNicsGo #Crosby87 pic.twitter.com/5TCGKtQZtI — Océanic de Rimouski (@oceanicrimouski) September 5, 2019

Chez les juniors, Crosby a été nommé le hockeyeur par excellence au pays deux ans d’affilée et a notamment remporté le trophée Guy Lafleur en 2005, remis au joueur le plus méritant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en séries éliminatoires.

«Sidney est un grand homme, le meilleur joueur au monde et il aime toujours notre ville, notre club et nos partisans. Notre 25e anniversaire d’existence constitue un grand moment de notre histoire et il n’y a pas meilleure façon d’amorcer les festivités», a déclaré dans un communiqué le président de l’Océanic, Éric Boucher.