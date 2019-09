Marie-Christine Lavoie dévoile ses invités de rêve pour «Design VIP»

En entrevue dans l’édition du 5 septembre du magazine 7 Jours, Marie-Christine Lavoie a levé le voile sur les personnalités québécoises qu’elle rêve de recevoir à Design VIP.



Bien que l’animatrice sera à la barre de Design VIP pour une huitième année, certaines vedettes sont toujours dans sa mire pour le futur de l’émission.



«C’est certain que le nom de Céline Dion me vient rapidement en tête... Je me dis que tout est possible! J’aimerais aussi travailler avec Véronique Cloutier. Pour moi, chaque projet est stimulant, intéressant et différent, et ça me nourrit», a-t-elle confié.



Cette saison, Marie-Christine entrera dans les demeures de Lara Fabian, Julie Perreault, José Gaudet et Isabelle Maréchal.

Joël Lemay / Agence QMI





La transformation d’une pièce dans la maison d’une vedette implique certains défis, selon celle qui partage sa vie avec le chanteur Jean-Marc Couture.



«C’est de devoir travailler et penser vite. Je vais une seule fois chez l’artiste au départ, pour une visite qui dure de 30 à 60 minutes. Je dois donc vite comprendre ses besoins, puis rapidement saisir ses couleurs et ses matériaux préférés, de même que ses désirs. C’est tout un défi!», a-t-elle expliqué.



*Lisez tous les confidences de Marie-Christine Lavoie dans le magazine 7 Jours en kiosque ce jeudi!*