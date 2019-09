Mort d’une fillette à Granby: le père de retour en cour jeudi

GRANBY – Le père de la fillette de sept ans, décédée à Granby le 30 avril dernier, sera de retour en cour jeudi. Sa requête en révision de cautionnement sera débattue en Cour supérieure au palais de justice de Granby.

Son avocat, Martin Latour, s'appuie sur une nouvelle preuve au dossier, de nouvelles conditions qui pourraient être imposées à son client ainsi que des erreurs de droit qu'aurait commises le juge de la Cour du Québec Serge Champoux, dans sa décision du 10 juin dernier.

La requête devait être plaidée le 27 août dernier, mais a dû être reportée en raison de délais institutionnels.

L'homme de 30 ans fait face à des accusations de négligence criminelle causant la mort, de séquestration, d’abandon d'enfant et de ne pas lui avoir fourni les choses essentielles à la vie.

La belle-mère de la victime, conjointe de l'autre accusé, est accusée de meurtre non prémédité, de séquestration et de voies de fait graves. Le dossier a été remis au 28 octobre. La femme de 36 ans demeure détenue et devra elle aussi s'adresser à la Cour supérieure si elle décide de demander sa liberté provisoire.

Rappelons que la fillette a été découverte inconsciente et ligotée à l'intérieur de la résidence familiale le 29 avril dernier à Granby. Son décès est survenu le lendemain à l'hôpital. Cette histoire avait choqué tout le Québec et forcé le gouvernement québécois à demander une commission d'enquête spéciale sur les services de protection de la jeunesse.