Programmes de santé et bien-être : l’heure est à la personnalisation

Takwa Souissi – 37e AVENUE

Un récent sondage montre que les Canadiens souhaitent que leur employeur leur offre des programmes de santé et bien-être au travail qui correspondent mieux à leurs préoccupations et à leurs besoins personnels. Explications.

Plus de neuf travailleurs canadiens sur dix (94 %) sont plus enclins à travailler pour un employeur qui se préoccupe de leur santé et de leur bien-être général. Ces chiffres présentés par un sondage mené par RBC Assurances au début de l’été confirment ce que plusieurs savaient déjà d’instinct : l’argent c’est bien, la santé c’est mieux.

Les travailleurs interrogés sont toutefois allés plus loin, émettant le souhait de voir leurs programmes d’assurance collective personnalisés. Qu’est-ce que cette personnalisation veut dire exactement ? « En fait, on parle d’avoir une certaine flexibilité, une souplesse dans les programmes offerts, au lieu d’un modèle standard appliqué à tous les employés », explique Julie Gaudry, directrice senior chez RBC Assurances.

Parmi les éléments qui seraient appréciés des travailleurs, on parle de personnaliser les produits selon les objectifs santé de chaque employé de même que d’offrir du temps pendant les heures de travail afin de s’adonner à une activité visant la santé globale. « Le sondage a révélé que 76 % des employés seraient prêts à partager des informations personnelles relatives à leur santé afin d’avoir accès à ces programmes mieux adaptés à leurs besoins », continue Julie Gaudry.

L’un des éléments qui recevraient un accueil chaleureux serait pour les employés d’avoir droit à une allocation pour les dépenses reliées à leurs soins de santé. Ils pourraient ainsi avoir la flexibilité de dépenser plus pour un besoin spécifique, sans avoir l’impression de payer pour un autre qu’ils n’utilisent pas. On observe que ce sont les femmes (92 %), plus que les hommes (87 %), qui s’intéressent à cette offre de produits d’assurance personnalisés.

Bien dans sa peau, heureux au boulot

Il va de soi qu’un employé satisfait de ses conditions de travail et à même de profiter d’avantages sociaux mieux adaptés à ses besoins sera plus loyal à son employeur. « Le sondage le démontre : 77 % des répondants indiquent qu’ils auraient une opinion plus favorable de leur entreprise s’ils étaient mieux accompagnés en matière de bien-être global. Ils seraient en majorité plus satisfaits de leur emploi », dit la directrice senior de RBC Assurances. À titre de comparaison, 70 % des travailleurs canadiens ayant une assurance

collective ou privée estiment que leur bien-être global est excellent ou bon, contre 59 % de ceux qui n’ont aucun type d’assurance.

Julie Gaudry croit par ailleurs que de telles politiques flexibles et personnalisées auraient un effet positif sur la rétention et le recrutement de talents. Des mesures qui profitent donc à tous !