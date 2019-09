Renée Martel confiante de vaincre son cancer

Ce n’est pas parce qu’elle souffre d’un nouveau cancer que Renée Martel a l’intention de baisser les bras. Notre reine du country est convaincue qu’elle va guérir et elle se permettra même de monter sur scène, entre deux traitements de chimiothérapie, le 14 septembre, à Saint-Tite.

« Je vais certainement recommencer plus doucement, mais c’est sûr et certain que je vais recommencer. Ce sera peut-être à l’automne 2020. Pour l’instant, la priorité c’est la santé. »