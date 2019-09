Trois regroupements demandent une baisse de 4,9 % des tarifs d’Hydro

Trois importants regroupements de consommateurs d’électricité déposeront aujourd’hui une requête devant la Régie de l’énergie pour réclamer une baisse des tarifs d’Hydro-Québec de 4,9 %.

Option consommateurs, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et l’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité (AQCIE) soutiennent qu’Hydro-Québec doit se présenter devant la Régie pour y déposer sa demande tarifaire annuelle.

« On demande une baisse de près de 5 % des tarifs d’Hydro-Québec pour les consommateurs québécois dès l’an prochain », a indiqué au Journal le conseiller aux affaires économiques et gouvernementales de la FCEI, Gopinath Jeyabalaratnam.

Selon les trois organisations, Hydro-Québec se dirige tout droit vers l’accumulation d’un nouveau trop-perçu de 624 millions $ pour l’année 2020-2021 si le gel tarifaire prévu au projet de loi n° 34 (Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité) est appliqué.

Les trois organisations demandent au ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, de rappeler à l’ordre Hydro-Québec pour qu’elle se présente devant le tribunal réglementaire comme elle le fait depuis 15 ans.

« Les tarifs trop élevés d’Hydro-Québec nuisent à la prospérité de nos usines et de nos régions, qui en dépendent. Il est important que nos tarifs continuent d’être déterminés annuellement par la Régie de l’énergie, un organisme indépendant et spécialisé, comme cela se fait ailleurs pour encadrer un monopole comme Hydro-Québec », a fait valoir le président de l’AQCIE, Jocelyn B. Allard.

Pas de documents déposés

Cette année, la société d’État n’a pas déposé de demande tarifaire devant la Régie, invoquant le projet de loi n° 34 déposé le 12 juin dernier par le gouvernement Legault.

Le projet de loi n° 34, qui n’est toujours pas adopté, prévoit notamment un gel de tarifs d’électricité pour l’an prochain et une augmentation à l’inflation lors des quatre années suivantes.

Or, autant Option consommateurs que la FCEI et l’AQCIE soutiennent que cette mesure coûtera plusieurs centaines de millions de plus aux clients d’Hydro-Québec que si la Régie avait fixé les prix chaque année.

Le projet de loi n° 34 était une réponse du gouvernement Legault pour régler la question des trop-perçus d’Hydro-Québec.

Dans l’opposition, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait calculé qu’entre 2008 et 2016, les clients d’Hydro-Québec avaient payé plus de 1,5 milliard $ de trop sur leur facture d’électricité.