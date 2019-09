Une Alerte qui tient en haleine

Alerte Amber porte bien son nom. Comme un signal d’alarme, la série captive sans faire dans la dentelle. C’est parfois gros et tonitruant, mais c’est également efficace, en grande partie grâce au jeu des acteurs, plus particulièrement du jeune Élijah Patrice-Baudelot.

Composée de 10 épisodes d’une heure, la série nous plonge au cœur de l’action avant même l’arrivée du générique d’ouverture. Et aussitôt que l’alerte Amber est officiellement déclenchée, on nous informe — au moyen d’une technique qui rappelle le célèbre décompte de 24 heures chrono – des minutes, des heures et (par la suite) des jours qui s’écoulent.

Mais à force de trop vouloir entretenir un rythme effréné et créer une ambiance oppressante, le réalisateur Stéphan Beaudoin et l’auteure Julie Hivon beurrent parfois trop épais. La caméra qui tourbillonne, la musique affolante, les escalades verbales inexplicables... La subtilité prend le bord de temps à autre. Le sujet étant intense et prenant en partant, on n’avait peut-être pas besoin d’autant d’effets pétaradants.