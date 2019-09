MADORE BROSSARD, Andrée



De Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Andrée Brossard, épouse de M. André Madore.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Sylvie), Daniel (Marie-Andrée) et Denis (Nathalie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle lundi 9 septembre 2019 à compter de 16h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 19h en la chapelle du complexe funéraire.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à :