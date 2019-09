Agriculteurs inquiets de la fin du glyphosate

Le bannissement du glyphosate par la Ville de Montréal a provoqué une onde de choc jeudi chez les agriculteurs qui s’inquiètent que d’autres villes emboîtent le pas.

La métropole du Québec a annoncé jeudi qu’elle comptait bannir complètement l’utilisation du glyphosate sur son territoire d’ici la fin de l’année, un herbicide classé « cancérigène probable » depuis 2015 par l’Organisation mondiale de la santé.

La molécule est notamment utilisée dans le produit Roundup, commercialisé par l’entreprise américaine Monsanto.

« Je rencontre des producteurs de la région ce soir, et c’est certain qu’il y aura de l’inquiétude », a indiqué Ginette Blondin, une productrice de maïs et de soya établie à Verchères, en Montérégie.

Dans le trouble

« Si j’arrêtais d’utiliser les pesticides [du jour au lendemain], je serais dans le trouble [financièrement], c’est définitif », a-t-elle ajouté.

Si Mme Blondin n’est pas contre l’idée de mettre fin à l’utilisation du glyphosate en agriculture, elle juge que Montréal a agi de façon « radicale » en procédant aussi rapidement.

À la Ville, au contraire, on croit qu’il aurait été « irresponsable » de ne pas intervenir dès maintenant, une décision que les écologistes ont d’ailleurs saluée et qu’ils ont qualifiée d’audacieuse.

« On veut protéger les Montréalais, mais aussi les agriculteurs qui seraient en contact avec ce produit-là », a indiqué au Journal Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La Ville n’utilisait la molécule qu’à trois endroits et en petite quantité, a-t-on spécifié, soit au Jardin botanique, à la pépinière municipale et au golf municipal. À noter qu’il sera aussi interdit pour les citoyens de l’utiliser, mais sa vente sera toujours permise à Montréal.

La Ville est cependant restée floue sur la manière dont elle pourra s’assurer que les citoyens et les entreprises respectent la réglementation.

Décision politique

Si aucune autre ville n’a confirmé son intention d’imiter Montréal, l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) craint que la décision de Montréal fasse boule de neige auprès d’autres administrations municipales.

« On ne peut pas commencer à réglementer municipalité par municipalité », a indiqué au Journal Marcel Groleau, président de l’UPA.

Il qualifie la décision de Montréal de « prématurée » et soupçonne la Ville d’avoir pris une décision purement « politique ».

M. Groleau craint par ailleurs que le bannissement du glyphosate par plusieurs villes ne mène à l’emploi de produits encore plus toxiques ou à une baisse de la production agricole au Québec.

À la Ville de Montréal, on se défend toutefois d’avoir pris cette décision pour influencer les autres villes, même si on reconnaît que d’être imitée serait une bonne nouvelle.