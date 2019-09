Au repos forcé: Alexandre Tagliani absent de la course NASCAR à Saint-Eustache

Coup de théâtre en série NASCAR Pinty’s: Alexandre Tagliani ne participera pas à l’épreuve de la série NASCAR Pinty’s prévue samedi soir à l’Autodrome Saint-Eustache.

Le pilote de Lachenaie a contracté un virus en début de semaine et n’a pas obtenu le feu vert des médecins pour reprendre le volant.

Tagliani a subi une batterie de tests au cours des derniers jours et selon ses dires, il s’en tire fort bien dans les circonstances.

«J’ai été victime, a-t-il indiqué au Journal de Montréal, d'une myocardite mineure qui m’a beaucoup inquiété. Heureusement, on m’a rassuré que je n’aurais aucune séquelle. On m’a toutefois prescrit du repos et surtout une interdiction formelle de piloter ma voiture de course.»

Une myocardite est une inflammation du muscle cardiaque.

Steckly reprend du service

Si Tagliani doit faire l’impasse sur la course de Saint-Eustache, son bolide numéro 18 sera toutefois en piste.

Le Journal a appris qu’il sera confié au retraité Scott Steckly, le seul quadruple champion de la série.

Il convient de mentionner que le vétéran pilote ontarien de 47 ans est le propriétaire et préparateur non seulement de la voiture de Tagliani, mais aussi de celles de Marc-Antoine Camirand et de Donald Theetge.

La dernière participation de Stecky en NASCAR Pinty’s remonte à... 2015. En 109 départs dans la série canadienne, il compte 19 victoires dont quatre (2008, 2009, 2013 et 2014) à Saint-Eustache.