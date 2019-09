Comblée par la maternité

Les sorties se font plus rares pour Kim Rusk depuis la naissance de sa fille Billie, il y a près d’un an. Mais l’animatrice n’a pas l’intention de s’en plaindre, laissant d’ailleurs la porte ouverte à l’idée d’agrandir davantage sa famille... maintenant qu’elle sait à quoi s’attendre des joies de la maternité.

« Au début, j’étais dans l’inconnu. Mais aujourd’hui, je sais que les phases plus difficiles passent, que l’enfant grandit et évolue. Alors c’est moins stressant », explique-t-elle, croisée à la première du spectacle La Voix Expérience, mercredi.

« C’est une maladie dégénérative qui est dure. Il suit des cours d’orthophonie pour réapprendre à mieux parler. Malgré tout, il reste positif et on fait des FaceTime avec sa petite-fille. On est tous là pour lui. Mais, on ne se racontera pas de mensonge, ce n’est pas le gros party. C’est un jour à la fois », confie Kim Rusk.