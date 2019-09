GRANDMAISON, Yvette



À Montréal, le lundi 2 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 99 ans, Yvette Grandmaison, épouse de feu Roger Damiens.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roger (Francine Lemay), Carole (Christian Baillargeon) et feu Monique Renée; ses petits-enfants Maxime, Karine et Olivier; ses arrière-petits-enfants David, Gabriel, Mathis, Charlie et Arielle, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 7 septembre 2019 à 10h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.L'inhumation aura lieu le lundi 9 septembre 2019 à 10h au Cimetière de Laval situé au 5505, chemin Bas St-François à Laval, H7E 4P2.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du cancer du sein du Québec seraient appréciés.