Joe Thornton confirme son retour avec les Sharks de San Jose

L’attaquant Joe Thornton et les Sharks de San Jose ont confirmé vendredi le retour du vétéran avec l’équipe californienne en 2019-2020.

L’agence du patineur de 40 ans, dirigée par son frère John Thornton, a d’ailleurs annoncé la nouvelle peu avant que les Sharks n’en fassent de même. Ainsi, le principal concerné disputera une 22e campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Selon The Athletic, le contrat d'un an serait d'une valeur de 2 millions $.

À la blague, le directeur général Doug Wilson aurait envoyé l’offre de contrat de huit ans et 92 M $ d’Erik Karlsson à Thornton.

«J’ai dit, “Ah, Doug, je ne veux pas être gourmant. Je ne peux accepter ça en ce moment”, a raconté Thornton à The Mercury News. On a baissé ça à sept ans, et ensuite à six. Doug voulait cinq, mais j’ai refusé. Hasso Plattner (le propriétaire majoritaire) a appelé et il voulait quatre ans. J’ai dit que je voulais seulement y aller avec une année.»

«Les mots ne peuvent décrire l’impact que Joe a eu pour cette franchise depuis son arrivée à San Jose en 2005, a déclaré Wilson à «The Mercury News». Joe est l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération et il se dirige facilement vers une place au Temple de la renommée.»

«Il a cette capacité à rendre les joueurs qui l’entoure encore meilleurs et nous avons hâte de le voir en santé et portant le logo des Sharks sur son chandail.»

En 2018-2019, l’ancien des Bruins de Boston a récolté 16 buts et 35 mentions d’aide pour 51 points en 73 rencontres à San Jose, tout en conservant un différentiel de +8. Il a ajouté 10 points, dont quatre filets, en 19 parties éliminatoires pour permettre aux siens d’atteindre la finale de l’Association de l’Ouest.

En carrière, Joe Thornton a pris part à 1566 affrontements du calendrier régulier, inscrivant 1478 points. En 2005-2006, il a remporté les trophées Hart et Art-Ross, remis respectivement au joueur par excellence de la LNH et au meilleur pointeur.