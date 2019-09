Le Grand Bal des Vins-Cœurs amasse 1 801 700 $

La 19e édition du Grand Bal des Vins-Cœurs de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal a amassé la somme de 1 801 700 $. La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal et le président du CA, Lino A. Saputo Jr., ont profité de l’occasion pour rendre hommage au Mouvement Desjardins et à Guy Cormier, chef de la direction et président du conseil d’administration du Mouvement Desjardins.

Photo Steve Madden

Photo Steve Madden

Photo Steve Madden

Photo Steve Madden

Photo Steve Madden

Photo Steve Madden